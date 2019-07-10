Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера ЯкутииRT на русском 22:30

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления службы.
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ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального управления службы.
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Чтобы отправить опасного больного на лечение, потребовалось вмешательство прокурора. Суд принял решение о принудительной госпитализации.
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Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
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Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
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Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
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Появились первые фото обновленного Lada Largus

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Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий

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Афродизиаком в сперме самцы миног привлекают самок к спариванию

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Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
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Путин посетит Екатеринбург 9 июля

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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
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Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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