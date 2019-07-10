Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера ЯкутииRT на русском 22:30
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления службы.
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Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, сообщил РИА Новости в пресс-службе регионального управления службы.РИА Новости22:03
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