Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера ЯкутииRT на русском вчера в 22:30
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления службы.
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии
Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Интернет
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Алессандра Амбросио утопает в любви с горячим бойфрендом
Судомодель проводит свой отпуск в Испании на самом горячем острове — Ибица. Алессандра отдыхает вместе со своим возлюбленным Николо Одди.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Центробанк назвал основные способы кражи денег с карт россиян
Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%).
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»
Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области
В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
Обновлено 07 июля в 22:01
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Здоровье
Медики назвали самый полезный фрукт летнего сезона
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в 23,5 млн
Как говорится в сообщении ведомства, взятка, которую задержанный планировал получить, должна была составить 23,5 млн рублей, при этом при обыске в квартире были найдены доказательства получения других взяток.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Космос
Ульяновцев приглашают на Неделю космоса
Неделя космоса стартовала сегодня, 9 июля, с книжно-иллюстративной выставки «Космос – будущее человечества».
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Зачем просить замену, если я могу играть»
В конце прошлого лета внезапно появилась информация, что дублером «Уфы» интересуется лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 17:00
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено вчера в 05:36