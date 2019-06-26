Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в СаратовеREGNUM 03:56

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Появилось видео с боевиком, готовившим в Саратове теракт

Саратов 2404:43

В Саратове нейтрализован член ИГ, готовивший теракт

ТАСС03:48

ФСБ предотвратила теракт в Саратове — видео

RT на русском04:29

ФСБ опубликовала видео захвата террориста в Саратове

КП - Саратов04:37

В Саратове предотвратили теракт

РИА Новости03:31

Ликвидацию предполагаемого террориста в Саратове сняли на видео

Четвертая Власть04:24

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратове

Дождь03:38
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Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Политика

Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин

Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Общество

Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»

Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Футбол

Началось заседание Исполкома РФС, где обсудят лимит на легионеров

В Доме футбола стартовало очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.
Обновлено в 04:00
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика

На программу льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Экономика

Сахалинская коммуналка подорожает с 1 июля

С 1 июля в Сахалинской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ценники на основные коммунальные услуги поднимут на 2,4 процента.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты

Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи

Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
Обновлено в 00:30
Авто

Блогеры показали, как вымыть автомобиль на полном ходу

Обновлено в 04:01
Авто

Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7

Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено в 00:06
Футбол

Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов «Зенита»

Обновлено в 03:41
Экономика

Сбербанк и Росимущество запустили проект по реализации заложенного имущества

В случае победы в торгах клиент, приобретающий заложенное банку имущество, вносит на аккредитив денежные средства в размере цены договора купли-продажи.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Политика

Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Кино

«Ирландец» Мартина Скорсезе не попадет на кинофестивали

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» скорее всего не попадет на осенние кинофестивали, которые пройдут в Венеции, Теллурайде, Торонто и Нью-Йорке.
Обновлено в 03:40
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
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