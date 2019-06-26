Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в СаратовеREGNUM 03:56
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
Обновлено в 05:01
Политика
Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин
Совет Федерации одобрил кандидатуру Дмитрия Демешина на должность заместителя генерального прокурора России.
Обновлено в 04:20
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Футбол
Началось заседание Исполкома РФС, где обсудят лимит на легионеров
В Доме футбола стартовало очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза.
Обновлено в 04:00
Политика
В ПАСЕ поставили условия России для возвращения
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Экономика
Сахалинская коммуналка подорожает с 1 июля
С 1 июля в Сахалинской области произойдет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Ценники на основные коммунальные услуги поднимут на 2,4 процента.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты
Intel готовится продать крупный пакет патентов, имеющих отношение к технологиям связи
Примерно 8500 патентов могут быть выставлены на продажу, при этом, Intel останется держателем наиболее ценных патентных решений.
Обновлено в 00:30
Авто
Блогеры показали, как вымыть автомобиль на полном ходу
Обновлено в 04:01
Авто
Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7
Немецкий автопроизводитель представил обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено в 00:06
Экономика
Сбербанк и Росимущество запустили проект по реализации заложенного имущества
В случае победы в торгах клиент, приобретающий заложенное банку имущество, вносит на аккредитив денежные средства в размере цены договора купли-продажи.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Политика
Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе не попадет на кинофестивали
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» скорее всего не попадет на осенние кинофестивали, которые пройдут в Венеции, Теллурайде, Торонто и Нью-Йорке.
Обновлено в 03:40
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт
Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52