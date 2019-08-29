ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика 70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание 29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.

Политика «Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Театры Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Здоровье Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.

Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Космос Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.

Армия и оружие NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.

Общество Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".