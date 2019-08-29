Происшествия

Газета.RuГазета.RuСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.
РИА Новости04:47

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ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

RT на русском08:19

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Известия04:50

ФСБ объявило о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Эхо Москвы05:05

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Интерфакс04:59

ФСБ задержала готовившего теракты боевика в Кабардино-Балкарии

РБК05:09

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

РИА Новости04:47

ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии

ТАСС04:46
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После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
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