Происшествия
Газета.RuСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.РИА Новости04:47
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Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
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Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
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Правительство Украины сложило свои полномочия
После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
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