ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

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