Происшествия
Газета.RuСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.РИА Новости04:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Здоровье
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Здоровье
В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
По данным ВОЗ, за первые 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано более 42 тыс. случаев кори.
Взгляд.ру 08:06
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
В 2019 году «Группа Тинькофф» увеличила свою долю в компании до 90%, а у ее основателей осталось по 5%. «Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments», — цитируется в релизе компании слова Яна.
РБК 07:48
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10