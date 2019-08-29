Происшествия

Газета.RuГазета.RuСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики проводили оперативные мероприятия в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики и нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности.
РИА Новости04:47

Подробнее о событии

В Кабардино-Балкарии предотвращена серия взрывов

Коммерсантъ10:31

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

RT на русском08:19

В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

РИА Новости04:47

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракты против госструктур

Интерфакс04:59

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Известия04:50

ФСБ задержала готовившего теракты боевика в Кабардино-Балкарии

РБК05:09

ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии

ТАСС04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика

Осипов отчитался Путину о восстановлении объектов после пожаров в срок

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на встрече с президентом России Владимиром Путины отчитался о ходе восстановления работ после апрельских пожаров и заявил, что все работы идут в срок, который определил глава государства, сообщается 29 августа на сайте Кремля.
Чита.Ру 07:24
Армия и оружие

США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Экономика

РусГидро перенесет запуск ТЭЦ в Советской Гавани на начало 2020 г

Перенос срока не окажет существенного влияния на инвестпрограмму "РусГидро", подчеркнул он.
Интерфакс - Россия 09:57
Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Политика

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Технологии

В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть

Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:49
Гаджеты

Apple назвала дату презентации новых продуктов

Apple 10 сентября представит новые продукты, говорится на сайте компании.
Ведомости 12:59
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать ядерную бомбу

Ученый-физик советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал о причинах, которые не позволили нацисткой Германии получить ядерные технологии.
Московский Комсомолец 02:44
Кино

Умер французский актёр Мишель Омон

Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Политика

В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость

Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru 10:30
Политика

Зеленский назвал главные задачи Верховной рады

Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Общество

В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку

REGNUM 05:46
Армия и оружие

Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Гаджеты

Honor начал принимать заказы на смартфон Honor 20S

Astera 12:56
Кино

Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой

Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
Пятый канал вчера в 15:22
Происшествия

Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Авто

Peugeot показала гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid

Французская модель теперь приводится в движение силовой установкой с суммарной отдачей порядка 300 л.с. Компания Peugeot показала свою самую мощную серийную модель – 3008 GT Hybrid4.
SpeedMe 04:07
Футбол

«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика

Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов.
Lenta.ru 11:49
Футбол

Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»

Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное