Футбол

Сотрудники «Дерби» поймали шпиона «Лидса» накануне матча
Евро-футбол.ру
11:45

Перед матчем фаворитов Чемпионшипа "Дерби" - "Лидс" разгорелся шпионский скандал. Сотрудники "баранов" задержали человека, который ошивался возле тренировочной базы клуба и вёл себя подозрительно.
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