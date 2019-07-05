Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в МосквеПятый канал 08:46
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
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с чего всё началось
Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
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