Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.

с чего всё началось

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Футбол Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Общество Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Армия и оружие Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).

Единоборства Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

Энергетика «Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

Экономика Глава Минфина допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта Первый зампред российского правительства Антон Силуанов допустил, что кабинет министров может пересмотреть перечень высокотехнологичного оборудования, не облагаемого налогом на добавленную стоимость при поставках в Россию.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Здоровье Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.

Политика Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы Голосование пройдёт 8 сентября. В пятницу в Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов, передает "ТВ Центр".

Политика С новым главой Донбасса перестали общаться родители Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Финансы Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTair Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.

Транспорт ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.