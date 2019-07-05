Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в МосквеГазета.Ru 07:23
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Читать в источнике
Оценить412
с чего всё началось
Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.РБК06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено в 05:41
Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Обновлено в 16:52
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество
Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии
В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
Обновлено в 17:44
Культура
Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на €8 млн
Аукционный дом Christie's продал произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму более €8 млн.
Обновлено в 18:19
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:29
Единоборства
Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 18:16
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Экономика
Глава Минфина допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта
Первый зампред российского правительства Антон Силуанов допустил, что кабинет министров может пересмотреть перечень высокотехнологичного оборудования, не облагаемого налогом на добавленную стоимость при поставках в Россию.
Обновлено в 18:15
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Политика
Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Голосование пройдёт 8 сентября. В пятницу в Москве завершается сбор подписей в поддержку кандидатов, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Политика
С новым главой Донбасса перестали общаться родители
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.
Обновлено в 13:40
Финансы
Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTair
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.
Обновлено в 11:46
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14