Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банкомВесьма 01:27
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
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с чего всё началось
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».Ведомостивчера в 16:46
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Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Экономика
Глава Минтранса Дитрих дал поручения по порту «Тамань»
Глава Минтранса Евгений Дитрих поручил к 28 июня подготовить проект сухогрузного района порта «Тамань».
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Политика
Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры
Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Неисправный самолет благополучно приземлился в «Шереметьево»
Рейс «Аэрофлота» SU2613 из Милана, ранее информировавший о неполадках, благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 14:47
Технологии
Забронзовели: почему часы с патиной набирают популярность
Первым об использовании бронзы в производстве наручных часов задумался великий дизайнер и неутомимый изобретатель Джеральд Джента, автор дизайна Royal Oak и Nautilus.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Зенит» подписал контракт с баскетболистом сборной Франции Альбиси
Официальный сайт «Зенита» сообщает о переходе в составе команды французского защитника Эндрю Альбиси.
Обновлено в 03:30
Футбол
Мхитарян исполнил мечту 11-летнего голкипера, который борется с раком
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян навестил 11-летнего мальчика Эдуарда, который был вынужден прекратить занятия футболом из-за онкологического заболевания.
Обновлено в 03:57
Футбол
«МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба
По информации Mundo Deportivo, «МЮ» рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который сообщил о своем желании покинуть команду.
Обновлено в 03:59
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Спорт
Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише
Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
Обновлено вчера в 21:57
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сын Евгении Феофилактовой начал худеть
Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Химики обнаружили аномалии в поведении известного электролита
Химики Центра компетенций НТИ при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии» обнаружили аномальное поведение ионной проводимости хорошо известного полимерного электролита.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Размытый из-за ливня склон около «Волгоград-Арены» восстановили
Размытый из-за сильного ливня, обрушившего в воскресенье на Волгоград недельную норму осадков, склон у стадиона "Волгоград-Арена" восстановили, грунт с проезжей части магистрали вдоль Волги убрали, ограничений движения нет, сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.
Обновлено в 02:32