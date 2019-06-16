Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банкомВесьма 01:27

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

с чего всё началось

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Экономика Глава Минтранса Дитрих дал поручения по порту «Тамань» Глава Минтранса Евгений Дитрих поручил к 28 июня подготовить проект сухогрузного района порта «Тамань».

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Происшествия Голунов рассказал о деталях своего задержания Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Политика Евросоюз выступает за международное расследование нападения на танкеры Сегодня министры стран ЕС обсудят атаку на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Неисправный самолет благополучно приземлился в «Шереметьево» Рейс «Аэрофлота» SU2613 из Милана, ранее информировавший о неполадках, благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Технологии Забронзовели: почему часы с патиной набирают популярность Первым об использовании бронзы в производстве наручных часов задумался великий дизайнер и неутомимый изобретатель Джеральд Джента, автор дизайна Royal Oak и Nautilus.

Здоровье Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.

Футбол «Зенит» подписал контракт с баскетболистом сборной Франции Альбиси Официальный сайт «Зенита» сообщает о переходе в составе команды французского защитника Эндрю Альбиси.

Футбол Мхитарян исполнил мечту 11-летнего голкипера, который борется с раком Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян навестил 11-летнего мальчика Эдуарда, который был вынужден прекратить занятия футболом из-за онкологического заболевания.

Футбол «МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба По информации Mundo Deportivo, «МЮ» рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который сообщил о своем желании покинуть команду.

Происшествия Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Спорт Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

Автоспорт Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Сын Евгении Феофилактовой начал худеть Недавно экс-участник «ДОМа-2» Антон Гусев публично назвал сына «жиробасом», что возмутило многих пользователей Сети.

Шоу-бизнес Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Наука Химики обнаружили аномалии в поведении известного электролита Химики Центра компетенций НТИ при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии» обнаружили аномальное поведение ионной проводимости хорошо известного полимерного электролита.