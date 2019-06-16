Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банкомВесьма 01:27

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

с чего всё началось

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

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