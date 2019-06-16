Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банкомВесьма 01:27
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
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с чего всё началось
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».Ведомостивчера в 16:46
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Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге
Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.
Обновлено в 00:56
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Футбол
Динамовец Луценко переходит в тульский «Арсенал»
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Этот поезд в «окне»: трансферная судьба игроков «Локо» неизвестна
Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача. Думаю, что у Камболова хорошие шансы закрепиться в клубе.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Молдавского оппозиционера Ренато Усатого задержали на границе Молдавии
Как напоминает РИА Новости, в октябре 2017 года районный суд Кишинёва постановил выдать ордер на 30-дневный арест Усатого.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму
Обновлено вчера в 21:46
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Кино
Исполнительницу роли Серсеи в «Игре престолов» разочаровал конец шоу
Британская актриса Лина Хиди в интервью журналистам призналась, что изначально она была разочарована концом Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 01:29
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Здоровье
Роскачество запускает экспертизу телемедицинских мобильных приложений
Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений. Осенью будет составлен рейтинг лучших из них.
Обновлено в 01:00
Общество
«Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077
Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» Казахстану
По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 00:17
Авто
Таинственный автомобиль Tesla может быть обновлением Model S
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Помпео не исключил использования военной силы против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный.
Обновлено вчера в 19:52