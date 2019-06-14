Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и ТаиландеРИА Новости 03:13

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

с чего всё началось

Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк. Указ об исключении этих стран из списка не рекомендованных для посещения подписал глава министерства Владимир Колокольцев.

Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

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