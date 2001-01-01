В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату. Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов.

Спорт день за днем

Наука Ученые назвали эффективный способ похудения "Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.

Футбол Игрока «ПСЖ» обвинили в расизме В июне 2018 года был опубликован скриншот, на котором игрок Team Liquid Иван MinD_ContRoL Бориславов оскорбляет весь русский народ, вспомнив Вторую мировую войну.

Общество Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей Окружной суд Варшавы принял решение не выдавать Швеции гражданина РФ Дениса Лисова, который вывез из этой страны троих своих детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хоккей ЦСКА начнёт новый сезон КХЛ матчем с «Авангардом» Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».

Спорт Завтра в Чикаго стартует «Финал шести» волейбольной Лиги наций Мужская сборная России откроет турнир матчем против сборной Франции. Наша сборная считается одним из претендентов на победу в турнире.

Гаджеты В России стремительно растут продажи фаблетов В мае 2019 г. в России штучная доля проданных смартфонов с диагональю больше 6 дюймов в салонах МТС достигла 50% и выросла за год в 5 раз, говорит представитель оператора.

Политика Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Политика Полиция не подтвердила угрозы в адрес председателя Счетной палаты Полиция провела проверку информации об угрозах в адрес председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко и не нашла подтверждения.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Происшествия Пермская скорая: три человека пострадали от урагана в Перми В результате урагана, обрушившегося на центр Перми днем 10 июля, пострадали три человека.

Армия и оружие Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.

Экономика МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Главком ВМФ России рассказал о планах строительства атомного авианосца Ранее во вторник руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ водоизмещением 40 тыс. т. Его стоимость составит 200 млрд рублей, время строительства — пять лет.

Политика В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.

Политика Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.

Политика В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Происшествия ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.

Шоу-бизнес Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Армия и оружие Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.