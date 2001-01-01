Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера ГризманнаPravda.Ru 07:27
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату. Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов.
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Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна
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