Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера ГризманнаPravda.Ru 07:27

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату. Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов.
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Барселона
Спортивный клуб
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