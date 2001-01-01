Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера ГризманнаPravda.Ru 07:27
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату. Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов.
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Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна
Спорт день за днем06:34
«Барселона» до пятницы рассчитывает совершить трансфер Антуана Гризманна
Еженедельник Футболвчера в 14:05
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Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой сфере.
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Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
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Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
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Армия и оружие
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«Никогда не стоял вопрос ни об их продаже, ни о временной или постоянной их передаче кому-либо в Ливии», – сообщили представители оборонного ведомства.
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Хоккей
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Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — начнёт регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 матчем с омским «Авангардом».
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Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
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