Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера ГризманнаPravda.Ru 07:27
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату. Гризманн провел в "Реал Сосьедад" и "Атлетико" по пять сезонов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15
В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра
В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.
Обновлено в 11:26
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Обновлено в 06:12
Политика
Медведев встречается в Москве с украинскими политиками
Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит встречу с украинскими политиками — членами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
Обновлено в 10:27
Политика
Британия отказала в визе российскому дипломату
Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35
Общество
Самолет с 33 российскими детьми вылетел из Багдада в Москву
Обновлено в 09:52
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Тиграна Кеосаяна
Актриса показала фото с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян написав, что новая возлюбленная кинорежиссера умная и классная, по этому им удается прекрасно общаться.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В Ульяновской области выявлен очаг африканской чумы свиней
Обновлено в 09:25
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Авто
Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.
Обновлено в 11:24
Наука
Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19