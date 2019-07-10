Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с ГризманномLiveSport.ru 06:20
Руководство «Барсы» пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» такой вариант не устроил. Финансовые проблемы привели к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня.
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Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна
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«Барселона» до пятницы рассчитывает совершить трансфер Антуана Гризманна
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Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
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Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
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Глава СПЧ назвал неадекватом священника, сомневающегося в уме женщин
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Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
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Обновлено в 03:38
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Футбол
Спортдиректор «Енисея»: Аленичев лжёт, вся селекция строилась под него
С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера.
Обновлено в 05:22
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
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Игры
В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК
Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34
Общество
Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России
России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 04:43
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
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Общество
В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции
Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
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Синоптик Росгидромета рассказал о погодных аномалиях в июле
Обновлено в 06:29
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
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СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
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Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
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Андрей Попов вернулся в «Трактор»
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Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
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Армия и оружие
Адаптированные Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю.
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Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42