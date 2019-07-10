Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с ГризманномLiveSport.ru 06:20

Руководство «Барсы» пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» такой вариант не устроил. Финансовые проблемы привели к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня.
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Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за проблем с трансфером Гризманна

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Из-за неопределенности с трансфером Гризманна сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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