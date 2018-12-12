Происшествия
Сотрудника Ространснадзора уволили после обнаружения 66 машин у его жены
Сотрудника Ространснадзора уволили после обнаружения 66 машин у его женыИзвестия05:19
Сотрудника Ространснадзора уволили, после того как прокуроры обнаружили у его супруги 66 автомобилей. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил генпрокурор Юрий Чайка. Стоимость автопарка оценивается в 400 млн рублей.
Известия05:19
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Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок.
— Юрий Чайка, российский юристВзгляд.ру 02:01
с чего всё началось
Генпрокурор Юрий Чайка — о противодействии коррупции Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал “Ъ” о том, что благодаря нововведениям в законодательство надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент даже того незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться, а вскоре конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.Коммерсантъвчера в 17:27
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