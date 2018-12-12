Общество

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
Коммерсантъ
06:33

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Коммерсантъ06:33
Юрий Чайка
Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок.
— Юрий Чайка, российский юристВзгляд.ру 02:01
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