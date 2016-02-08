Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧСВести.Ru вчера в 23:01

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ. Мужчина подозревается в хищении крупной суммы денег, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Читы.
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Задержанный на планерке у властей Читы Пименов оказался майором-снабженцем ФПС

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В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии

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Lenta.ruвчера в 20:43
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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
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В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

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Обновлено в 00:49
Политика

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Армия и оружие

Террористы обстреляли западные окрестности города Хама в Сирии

Обновлено вчера в 19:12
Гаджеты

Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда

Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Танкерная «война». Лондон достал даже США и НАТО

Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян).
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Политика

Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено 20 июля в 09:15
Экономика

Трое уральских бизнесменов вошли в список самых богатых в России

Forbes составил рейтинг самых богатых бизнесменов России, в который вошли представители уральского бизнеса.
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У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
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Эксперты рассказали о пользе лимона для работы печени

Эксперты рассказали о пользе употребления лимона и сока из него.
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Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные

ИА «Ореанда-Новости» По данным портала kinobusiness.com анимационная картина «Король лев» за 4 дня собрала в российском прокате 1 миллиард 58,5 миллиона рублей, заняв верхнюю строчку.
Обновлено вчера в 18:30
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магнитогорск заявил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, будут проведены в Санкт-Петербурге.
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Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

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Обновлено вчера в 12:37
Общество

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В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Музыка

Spice Girls решили выступать, пока дети будут на каникулах

Источник, близкий к коллективу, сообщил, что "все девушки согласны посвятить выступлениям шесть недель летом, когда дети будут на каникулах".
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Робота «Федора» научили разговаривать

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Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
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Кино

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Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
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Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
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ЖКХ

В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества

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Рабочих рук в России становится все меньше.
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Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

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Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.
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Происшествия

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы

В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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