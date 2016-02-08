Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧСВести.Ru вчера в 23:01
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ. Мужчина подозревается в хищении крупной суммы денег, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Читы.
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Обыск начался в кабинете сотрудника МЧС, задержанного в мэрии Читы
Московский Комсомолец Читавчера в 22:41
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