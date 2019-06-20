Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 04:42

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.

с чего всё началось

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен. Его задержали с поличным в момент получения 10 миллионов рублей.

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

Транспорт ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Армия и оружие Иранские СМИ показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.

Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Происшествия Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Происшествия Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.

Шоу-бизнес Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Спорт Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.

Путешествия Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.

Гаджеты Huawei обсудит использование российской ОС «Аврора» Летом 2019 года минкосвязи РФ и китайская ИТ-компания Huawei проведут первый переговоры об использовании «Авроры» — отечественной операционной системы для смартфонов.

Авто Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.

Гаджеты Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.