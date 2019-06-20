Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 04:42

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.

с чего всё началось

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен. Его задержали с поличным в момент получения 10 миллионов рублей.

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

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