Происшествия

Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 04:42

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен. Его задержали с поличным в момент получения 10 миллионов рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.
Фонтанка.Рувчера в 14:21

Подробнее о событии

В Петербурге сотрудника ФСБ арестовали за взятку в 10 миллионов

Петербургский дневник05:05

В Петербурге сотрудник ФСБ задержан за взятку в 10 миллионов рублей

АиФ Санкт-Петербург03:00

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Медиазонавчера в 15:25

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Регион onlineвчера в 16:30

«Фонтанка»: капитана ФСБ отправили под домашний арест по делу о взятке в 10 млн рублей

Дождьвчера в 17:12

СМИ: сотрудника ФСБ отправили под домашний арест в взятку в 10 млн

Gazeta.SPbвчера в 22:22

В Петербурге арестован оперативник ФСБ. Ему дали 10 млн, хотя, говорят, просил 20

Фонтанка.Рувчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Экономика

ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю

Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
Обновлено в 05:27
Технологии

В России стали применять новый способ хищения личных данных

Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Кино

Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого

Обновлено вчера в 21:51
Политика

В МИДе прокомментировали беспорядки в Грузии

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал сложившуюся обстановку в Грузии, где недавно прошли митинги.
Обновлено в 05:28
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Спорт

Чемпион Азии в беге с препятствиями дисквалифицирован за допинг

Иранец Хоссейн Кейхани, специализирующийся в беге на 3000 метров с препятствиями, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 04:30
Политика

Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
Общество

Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю

Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол

Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом

Полузащитник юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт c «Леванте», информирует «РБК-Спорт».
Обновлено в 03:49
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновленная версия песни получилась минималистичной: в ней нет ничего, кроме вокала Меркьюри и фортепьяно Морана.
Обновлено в 01:48
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Футбол

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Бари Алибасову

Психиатр Дмитрий Клевцов высказался о состоянии продюсера Бали Алибасова. Специалист уверен, что симулировать такое просто невозможно.
Обновлено в 04:10
Автоспорт

Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Обновлено в 05:49
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Общество

В Англии провели прямую трансляцию восхода над Стоунхенджем

Обновлено в 06:08
Здоровье

Британка «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

Обновлено в 03:45
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

Счетная палата снова нашла нарушения в Минкомсвязи

В Министерстве цифрового развития, связи массовых коммуникаций найдены нарушения.
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупции

В ходе прямой линии магаданец Вячеслав Корчанов задал вопрос президенту о происхождении миллиардов, конфискованных у коррупционеров, и куда идут эти деньги после изъятия.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное