Происшествия
Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублейТелеканал Санкт-Петербург 04:42
В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен. Его задержали с поличным в момент получения 10 миллионов рублей.
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с чего всё началось
На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн
По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей.Фонтанка.Рувчера в 14:21
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В Петербурге арестован оперативник ФСБ. Ему дали 10 млн, хотя, говорят, просил 20
Фонтанка.Рувчера в 14:37
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