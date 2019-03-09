Политика

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в ШереметьевоРИА Новости 08:02

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сотрудник посольства США пытался пронести в Шереметьево в багаже мину со взрывателем

Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.
ТАСС07:58

Подробнее о событии

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

РИА Новости08:02

МИД заявил о попытке работника посольства США пронести мину в Шереметьево

РБК07:40

В Шереметьеве изъяли мину у сотрудника посольства США

RT на русском07:50

В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину

Коммерсантъ07:42

Сотрудник посольства США пытался пронести в Шереметьево в багаже мину со взрывателем

ТАСС07:58

МИД РФ обвинил в провокации сотрудника посольства США, пытавшегося заехать в Шереметьево с миной

РЕН ТВ08:17

В Госдуме ждут объяснений от США в связи с обнаружением мины у американского дипломата

ФАН09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Кино

Умер народный артист Владимир Этуш

Обновлено в 06:50
Спорт

Россияне заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 08:42
Происшествия

Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу.
Обновлено в 08:17
Политика

Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью

Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.
Обновлено в 07:07
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в 19-м туре чемпионата России

Футболисты самарских "Крыльев Советов" разгромили красноярский "Енисей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов

Обновлено в 07:02
Политика

Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации

Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
Политика

У администрации президента Украины националисты атаковали полицейских

Ситуацию удалось к настоящему времени нормализовать, как утверждают украинские правоохранители.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Италии дилер продавал наркотики и заполнял на них квитанции

В итальянском городе Сансеполькро полиция арестовала мужчину, который продавал клиентам марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:56
Общество

Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ

Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика

Госдеп намерен противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию "российскому влиянию" на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Похороны бойца ВСУ во Львове обернулись скандалом

Обновлено в 08:55
Политика

В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.
Обновлено в 07:02
Политика

Игорь Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией

Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Обновлено в 08:39
Общество

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Общество

Ветер стихнет в Петербурге к воскресенью

В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без сильного ветра.
Обновлено в 08:54
Транспорт

В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за метели

Обновлено в 04:56
Политика

В Сирии умер ребёнок террористки из Британии

Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин поручил создать четыре музейных комплекса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Обновлено в 06:15
Общество

Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche

Обновлено в 06:54
Политика

«Желтые жилеты» заблокировали мост у Эйфелевой башни

Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Владелец кафе в Подмосковье открыл стрельбу по посетителям

Обновлено в 07:33
Политика

Евросоюз введет визы для граждан США

Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN. Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 04:40
Политика

Экс-глава МИД ФРГ допустил, что Меркель оставит пост досрочно

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что канцлер Ангела Меркель не доработает четвертый срок и покинет пост раньше.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В сирийской Хаме двое детей погибли при взрыве мины, сообщили СМИ

Двое детей погибли в субботу, подорвавшись на мине в сирийской провинции Хама, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное