Политика

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха ЗеленскогоРИА Новости 20:34

В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что стоимость перелета по маршруту Киев-Бодрум-Киев в бизнес-классе для четырех человек составляет сейчас 2500-3000 долларов. Ранее РИА Новости передавало, что Зеленский остановился в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум.
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Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

Известия21:08

Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции

Lenta.ru21:53

Турецкие каникулы: во сколько обошелся Зеленскому отдых после выборов

РЕН ТВ21:12

Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции

URA.Ru22:45

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

RT на русском20:53

Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского

РИА Новости20:34

Названа стоимость отдыха Зеленского в Турции

Газета.Ru20:16
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Экономика

UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов

В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
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Обновлено в 06:36
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МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
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Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

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Общество

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Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.
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Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают».
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Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
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Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов

Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.
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Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
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Происшествия

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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Шоу-бизнес

Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице

Обновлено в 21:30
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Семьям летчиков, которые разбились при крушении самолета Як-18, выплатят по одному миллиону рублей.
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Тачи призвал Сербию признать Косово

Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
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Общество

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Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
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BMW хочет построить свой завод в России

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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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