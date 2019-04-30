Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха ЗеленскогоРИА Новости 20:34
В авиакомпании Turkish Airlines сообщили, что стоимость перелета по маршруту Киев-Бодрум-Киев в бизнес-классе для четырех человек составляет сейчас 2500-3000 долларов. Ранее РИА Новости передавало, что Зеленский остановился в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум.
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Происшествия
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Происшествия
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Семьям летчиков, которые разбились при крушении самолета Як-18, выплатят по одному миллиону рублей.
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Обновлено в 06:36
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Обновлено в 19:07