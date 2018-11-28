Политика

Сотрудник СБУ, задержанный в Азовском море, арестован на два месяца
ИА "News"
07:59

Сотрудника СБУ Андрея Драча, который находился в одном из задержанных погранслужбой РФ кораблей ВМС Украины, арестован на два месяца. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2019 года.
ИА "News"07:59

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Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ

РБК07:50

Сотрудник СБУ из числа задержанных у берегов РФ украинских военных арестован на два месяца

ТАСС07:44

Суд арестовал задержанного в Керченском проливе сотрудника СБУ

Телеканал 360°07:40

Суд в Крыму отправил под арест сотрудника СБУ Драча с задержанного украинского корабля

ИА Крыминформ07:02

Суд в Крыму арестовал на два месяца задержанного сотрудника СБУ Драча

РИА Новости07:21

Источник: задержанный на украинском корабле сотрудник СБУ арестован

Газета.Ru06:13

Задержанный на корабле ВМС Украины сотрудник СБУ арестован в Керчи

Известия05:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика

ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов

Обновлено в 15:40
Политика

В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 15:17
Политика

Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря

Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

В сирийском Хаджине при авиаударе коалиции США погибли шесть человек

Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 14:56
Политика

Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 15:42
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 15:44
Политика

Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 15:29
Политика

Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Обновлено в 14:17
Политика

Путин рассказал о развитии российской экономики

Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
Обновлено в 11:32
Политика

Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ

Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба

Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 13:02
Политика

Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 13:21
Политика

Порошенко подписал закон о введении военного положения

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 15:06
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