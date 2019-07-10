Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляцииГазета.Ru 00:00
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС. Как отмечается, скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого.
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с чего всё началось
Евгений Сычев, руководивший ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) почти 20 лет, покинул свой пост после инцидента с преждевременной публикацией данных по инфляции.Интерфаксвчера в 14:04
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Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции
Ведомостивчера в 14:02
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