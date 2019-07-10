Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляцииГазета.Ru 00:00

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС. Как отмечается, скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Евгений Сычев, руководивший ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) почти 20 лет, покинул свой пост после инцидента с преждевременной публикацией данных по инфляции.
Интерфаксвчера в 14:04

Подробнее о событии

Руководитель центра статистики Росстата уволился после инцидента с досрочной публикацией данных об инфляции в стране

Эхо Москвы05:00

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

РИА Новостивчера в 15:36

Глава ГМЦ Росстата уволился из-за досрочной публикации данных по инфляции

Коммерсантъвчера в 14:01

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

РБКвчера в 14:08

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Интерфаксвчера в 14:04

Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции

Ведомостивчера в 14:02

Глава межрегионального центра Росстата уволился после досрочной публикации данных

ТАССвчера в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено в 11:41
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Политика

Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России

Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Барселона» объявила о переходе 16-летнего нападающего «Вест Бромвича»

«Барселона» сделала официальное объявление о переходе 16-летнего нападающего Луи Барри из «Вест Бромвича».
Обновлено в 09:14
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Теннис

Серена Уильямс стала финалисткой Уимблдона

Обновлено в 11:03
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено в 07:15
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Росздравнадзор оштрафовал медучреждения на 1,3 млн руб. за отсутствие информации о бесплатной помощи

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в I полугодии 2019 г. наложил на российские медучреждения 1,3 млн руб. штрафов за отсутствие информации о бесплатной медпомощи.
Обновлено в 04:36
Здоровье

В Татарстане откроют кабинеты гериатрической помощи

Планируется в ближайшее время открыть на территории Республики 45 кабинетов гериатрической помощи, сообщает 10 июля ГТРК-Татарстан.
Обновлено в 02:08
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 21:24
Музыка

Дима Билан выпустил новый клип в стиле 90-х

Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали

Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.
Обновлено в 10:44
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Политика

Список потенциально опасных собак могут расширить

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о планах ряда профильных министерств РФ увеличить до 35 пунктов список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:47
Общество

Женщины в Саудовской Аравии сделали еще один шаг к свободе

Как отмечается, согласно новому закону, женщины и мужчины старше 18 лет смогут покидать страну без позволения опекуна.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 10:48
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Общество

«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае

Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды

За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны.
Обновлено в 09:23
Игры

Хакеры взломали Total War: Three Kingdoms с Denuvo 6.0

Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное