Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС. Как отмечается, скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого.

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Футбол Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.

Футбол Аршавин и Быстров подкололи Радимова, вернувшего водительские права Экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров посмеялись над бывшим коллегой Владиславом Радимовым, который вернул водительские права и поделился радостной новостью в Сети.

Происшествия К замглавы ПФР пришли следователи Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщило о задержании Иванова, источник РБК не знает о задержании.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Технологии В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.

Общество Билетные операторы подадут совместную жалобу на «Яндекс» в ФАС Претензии билетного оператора "Кассир.ру" к "Яндексу" намерены поддержать сервисы Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, сообщил "Коммерсанту" директор по правовым вопросам "Кассир.ру" Илья Ковалевский.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Культура Бузова получила травму на съёмках «Форт Боярд» Звезда призналась, что участие в телеигре далось ей непросто. Ольга Бузова приняла участие в телеигре "Форт Боярд".

Политика Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Слуга народа" и советник президента Украины Никита Потураев считает, что русский язык в стране существенно отличается от того, на котором говорят в России.

Происшествия Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Политика В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.

Общество Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.

Общество Названа безвредная доза шоколада По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.

Политика Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

Экономика ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.