Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляцииГазета.Ru 00:00
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС. Как отмечается, скандал вызвал проверку Минэкономразвития. Выяснилось, что подобные случаи бывали и до этого.
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