Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Политика Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие Новейший британский авианосец дал течь Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.

Политика Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.

Авто В России подорожали сразу 4 модели Kia Все автомобили, кроме премиального К900, прибавили 10 тысяч рублей к прошлой стоимости. Седан же подорожал сразу на 100 тысяч рублей.

Происшествия Задержан заместитель главы Пенсионного фонда Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.

Авто Renault наградила лучших дилеров в России Церемония награждения лучших партнеров Renault Россия состоялась в рамках Всероссийской дилерской конференции.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Авто BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале 1990-х годов обратился в BMW, чтобы там сделали двигатель для суперкара, ставшего потом легендарным.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Общество В двух районах Тюменской области зафиксирована массовая гибель пчел Было восемь полных ульев, сейчас два уже полностью умерло, в трех еще теплится жизнь, но пчелы доживают последние дни.

Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Политика «Рецепт возвращения» Крыма озвучил украинский генерал Генерал называет Крым первопричиной войны на Донбассе и предлагает инициировать новый переговорный процесс — «крымский формат» по аналогии с «нормандским форматом».

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Политика Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Экономика Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов Издание отмечает, что этому способствует критика гомеопатии со стороны ученых, включая Российскую академию наук, а также высокая цена на такие препараты.

Спорт CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.

Экономика Группа «Черкизово» во 2 квартале увеличила продажи свинины на 18% Объем продаж курицы Группой "Черкизово" во 2 квартале 2019 года составил 171,5 тыс. тонн увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря запуску активов, приобретённых в конце 2018 года.

Политика Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.

Хоккей Олег Мосалев: «Думаю, внутри себя Воробьев был готов к отставке» Думаю, внутри себя он был готов к этой отставке, поэтому каких-то ярких проявлений с его стороны в связи с этим не было.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Армия и оружие СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.