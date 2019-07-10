Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляцииРИА Новости вчера в 15:36

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
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Руководитель центра статистики Росстата уволился после инцидента с досрочной публикацией данных об инфляции в стране

Эхо Москвы05:00

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

РИА Новостивчера в 15:36

Глава ГМЦ Росстата уволился из-за досрочной публикации данных по инфляции

Коммерсантъвчера в 14:01

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

РБКвчера в 14:08

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Интерфаксвчера в 14:04

Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции

Ведомостивчера в 14:02

Глава межрегионального центра Росстата уволился после досрочной публикации данных

ТАССвчера в 14:13
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Обновлено в 04:26
Политика

Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД

Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:00
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Новейший британский авианосец дал течь

Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.
Обновлено в 01:02
Культура

Во Владивостоке посетитель подбросил на выставку пельмени из жвачки

Обновлено в 04:15
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Авто

В России подорожали сразу 4 модели Kia

Все автомобили, кроме премиального К900, прибавили 10 тысяч рублей к прошлой стоимости. Седан же подорожал сразу на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Авто

Renault наградила лучших дилеров в России

Церемония награждения лучших партнеров Renault Россия состоялась в рамках Всероссийской дилерской конференции.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Авто

BMW построила M5 с двигателем от McLaren F1. И спрятала

Британский инженер Гордон Марри при создании McLaren F1 в начале 1990-х годов обратился в BMW, чтобы там сделали двигатель для суперкара, ставшего потом легендарным.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

В двух районах Тюменской области зафиксирована массовая гибель пчел

Было восемь полных ульев, сейчас два уже полностью умерло, в трех еще теплится жизнь, но пчелы доживают последние дни.
Обновлено в 02:58
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

«Рецепт возвращения» Крыма озвучил украинский генерал

Генерал называет Крым первопричиной войны на Донбассе и предлагает инициировать новый переговорный процесс — «крымский формат» по аналогии с «нормандским форматом».
Обновлено в 04:19
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика

Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Экономика

Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов

Издание отмечает, что этому способствует критика гомеопатии со стороны ученых, включая Российскую академию наук, а также высокая цена на такие препараты.
Обновлено в 03:10
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 05:28
Экономика

Группа «Черкизово» во 2 квартале увеличила продажи свинины на 18%

Объем продаж курицы Группой "Черкизово" во 2 квартале 2019 года составил 171,5 тыс. тонн увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря запуску активов, приобретённых в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии

В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 20:51
Хоккей

Олег Мосалев: «Думаю, внутри себя Воробьев был готов к отставке»

Думаю, внутри себя он был готов к этой отставке, поэтому каких-то ярких проявлений с его стороны в связи с этим не было.
Обновлено в 05:09
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Арестованного Воробьева исключили из списка помощников полпреда

Арестованного по подозрению в госизмене Александра Воробьева исключили из списка помощников полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
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