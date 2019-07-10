Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляцииLenta.ru вчера в 14:50

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В ведомстве сообщили, что Сычев уволился по собственному желанию.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем

Эхо Москвывчера в 18:06

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

РИА Новостивчера в 15:36

Росстат выявил новые случаи досрочной публикации данных

Rambler News Serviceвчера в 14:06

Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Интерфаксвчера в 14:04

Глава подразделения Росстата уволился после скандала с публикацией данных об инфляции

Ведомостивчера в 14:02

Глава ГМЦ Росстата уволился из-за досрочной публикации данных по инфляции

Коммерсантъвчера в 14:01

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

РБКвчера в 14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана

Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Проходящую через Россию трассу «Меридиан» назвали кошмаром для США

Проходящая через Россию новая трасса станет самым коротким сухопутным путем, который свяжет Китайскую Народную Республику и страны Европы.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Обновлено вчера в 09:02
Политика

Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания, заявил, что подаст на главу государства в суд.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек

Обновлено вчера в 22:59
Кино

«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено вчера в 16:38
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Энергетика

После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений

Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые станет отцом

Американский актёр Элайджа Вуд впервые станет отцом.
Обновлено вчера в 05:14
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима

Обновлено вчера в 09:25
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества

В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Названа безвредная для здоровья доза шоколада

Обновлено в 00:03
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

«Спартак» объявил о подписании полузащитника «Вольфсбурга» Баду

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга-2» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье

Названы 10 опасных для здоровья вещей в доме

Причинами развития разных недугов могут стать коврик для ванной и грязный холодильник.
Обновлено вчера в 06:37
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края

Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День независимости страны 24 августа из-за его дороговизны.
Обновлено 09 июля в 11:44
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
Обновлено вчера в 20:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное