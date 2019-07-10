Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляцииLenta.ru вчера в 14:50
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В ведомстве сообщили, что Сычев уволился по собственному желанию.
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Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем
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