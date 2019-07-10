Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляцииРИА Новости 15:36
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
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Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика
В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
Обновлено в 17:15
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
Руководство тульской команды согласовало контракты с двумя полузащитниками сборной Замбии: Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
Обновлено в 10:48
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Нино Нинидзе
Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
СБУ заявило о разоблачении шпиона с российским гражданством
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали подполковника Национальной гвардии Украины (НГУ), получившего российское гражданство, по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 14:08
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Челси» не смог выиграть первый матч под руководством Лэмпарда
Обновлено в 16:57
Музыка
Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»
Обновлено в 05:42
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории
Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Политика
Медведев обсудит достижение целей развития в цифровой экономике
19 июня Медведев сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны до 2024 года.
Обновлено в 17:05
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Кино
«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными
В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38