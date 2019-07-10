Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляцииРИА Новости 15:36

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
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Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

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Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

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Rambler News Service14:06
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