Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляцииLenta.ru 14:50

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В ведомстве сообщили, что Сычев уволился по собственному желанию.
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Из Росстата из-за досрочной публикации данных об инфляции увольняется глава межрегионального центра

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Коммерсантъ14:01

Сотрудник Росстата уволился после скандала с публикацией данных по инфляции

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