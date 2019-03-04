Общество

Сотрудник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой»Коммерсантъ 05:44

Сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения программы реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок. Скриншоты записей со страницы чиновника в Facebook опубликовал, в частности, «Росбалт». Инцидент произошел в субботу, 2 марта.
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Слова чиновника Роскосмоса о «скотобазе из хрущевок» заставили вспомнить инопланетян

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Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Взгляд.ру02:34

Сотрудник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Коммерсантъ05:44
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Общество

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