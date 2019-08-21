Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил НеймараSport24.ru 15:42
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe. Сотрудник несколько раз назвал Неймара «pesetero» (корыстный), намекая на его возможное возвращение в «Барселону».
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