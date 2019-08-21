Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил НеймараSport24.ru вчера в 15:42
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe. Сотрудник несколько раз назвал Неймара «pesetero» (корыстный), намекая на его возможное возвращение в «Барселону».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8
Ранее французский дипломатический источник заявил, что возвращение России в G8 зависит от прогресса в ситуации на Украине, передавало Reuters.
Обновлено вчера в 08:35
Наука
Владельцы домашних животных распознали эмоции в жалобном мяуканье и скулении
Люди, у которых есть домашние животные, могут распознать в кошачьих и собачьих звуках эмоции — в отличие от тех, у кого животных нет.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Галямину арестовали еще на 10 суток
Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 05:21
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Хоккей
«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»
Обновлено в 05:58
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Обновлено в 05:26
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной
Обновлено в 06:26
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Отцом впервые станет Квентин Тарантино
Впервые станут родителями певица Даниэла Пик и американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 19:12
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге
Обновлено в 03:05
Общество
Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24