Футбол

Сотрудник «ПСЖ» оскорбил НеймараSport24.ru вчера в 15:42

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe. Сотрудник несколько раз назвал Неймара «pesetero» (корыстный), намекая на его возможное возвращение в «Барселону».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
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