В текущем сезоне болельщики «Зенита» уже вступали в конфликт с бойцами ОМОНа во время домашнего матча. По ходу игры первого тура с «Тамбовом» произошло столкновение фанатов с сотрудниками Росгвардии, по итогам которого административный протокол был составлен в отношении одного из участников драки.

Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»

Экономика Академик РАН объяснил, почему в России резко подорожала капуста Резкий скачок цен на белокачанную капусту в РФ возник из-за экономической политики аграриев, сказал «URA.RU» главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.

Происшествия В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.

Авто Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Общество Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.

Армия и оружие В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.

Театры В МАМТе представят «Дон Кихота» в редакции Нуреева Сообщается, что восстанавливать версию легендарного танцовщика будут его ученики – художественный руководитель балетной труппы МАМТа Лоран Илер и экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» из рук самого Нуреева.

Культура Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Экономика Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Политика Супруга Асада сообщила, что победила рак Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.

Футбол Магуайр успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед» Защитник Гарри Магуайр успешно прошёл медосмотр в "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

Общество Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.

Шоу-бизнес Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца 6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.