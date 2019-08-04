Футбол

Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»РБК 11:04

В текущем сезоне болельщики «Зенита» уже вступали в конфликт с бойцами ОМОНа во время домашнего матча. По ходу игры первого тура с «Тамбовом» произошло столкновение фанатов с сотрудниками Росгвардии, по итогам которого административный протокол был составлен в отношении одного из участников драки.
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