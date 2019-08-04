Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»РБК 11:04
В текущем сезоне болельщики «Зенита» уже вступали в конфликт с бойцами ОМОНа во время домашнего матча. По ходу игры первого тура с «Тамбовом» произошло столкновение фанатов с сотрудниками Росгвардии, по итогам которого административный протокол был составлен в отношении одного из участников драки.
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Экономика
Академик РАН объяснил, почему в России резко подорожала капуста
Резкий скачок цен на белокачанную капусту в РФ возник из-за экономической политики аграриев, сказал «URA.RU» главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел
Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР
Обновлено в 11:35
Театры
В МАМТе представят «Дон Кихота» в редакции Нуреева
Сообщается, что восстанавливать версию легендарного танцовщика будут его ученики – художественный руководитель балетной труппы МАМТа Лоран Илер и экс-этуаль Парижской национальной оперы Изабель Герен, оба получившие звание «этуали» из рук самого Нуреева.
Обновлено в 05:44
Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Экономика
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Футбол
Магуайр успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Защитник Гарри Магуайр успешно прошёл медосмотр в "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Обновлено в 11:27
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02