Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»РБК 11:04
В текущем сезоне болельщики «Зенита» уже вступали в конфликт с бойцами ОМОНа во время домашнего матча. По ходу игры первого тура с «Тамбовом» произошло столкновение фанатов с сотрудниками Росгвардии, по итогам которого административный протокол был составлен в отношении одного из участников драки.
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Культура
Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть Вилли Токарева
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что новость о смерти артиста Вилли Токарева шокировала его.
Обновлено в 10:51
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Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
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В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
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Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Политика
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Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
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Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
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Обновлено в 11:02
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Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено в 07:50
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор
В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон.
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Украинские военные мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 09:24
Футбол
Мойзе Кин стал игроком «Эвертона»
Обновлено в 06:40
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия
Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа
Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Садальский нарисовал на лице татуировку
Заслуженный артист России Станислав Садальский нарисовал на лице татуировку при помощи компьютерной программы.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей
Сотрудники силовых служб ответили на угрозы, появившиеся в Сети незадолго до проведения в Москве несогласованной акции.
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Экономика
Путин подписал закон, стимулирующий добычу редких металлов
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование добычи редких металлов.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Донецке убили сына бывшего министра ДНР рэпера Борзини
В Донецке убили сына бывшего министра транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Андриенко Егора, известного также как рэпер Борзини.
Обновлено в 07:48
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Футбол
20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином»
Обновлено вчера в 09:16