Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»РБК 11:04
В текущем сезоне болельщики «Зенита» уже вступали в конфликт с бойцами ОМОНа во время домашнего матча. По ходу игры первого тура с «Тамбовом» произошло столкновение фанатов с сотрудниками Росгвардии, по итогам которого административный протокол был составлен в отношении одного из участников драки.
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Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Авто
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Политика
Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В США третий раз за сутки произошла стрельба
Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.
Обновлено в 11:53
Футбол
В Казани полиция заставляет фанатов ЦСКА снимать обувь
Перед матчем 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА, болельщики гостей никак не могут попасть на стадион.
Обновлено в 12:22
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Музыка
Юрий Дудь — о протестах в Москве: «Некоторые артисты прячут язык между булками»
Под Минском 3 августа проходил фестиваль «Рок за бобров», соведущим которого был Юрий Дудь.
Обновлено в 07:02
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Главное отличие восточной медицины - комплексное лечение любой болезни
Стоит отметить, что в таких школах готовят докторов работать по методам, проверенным веками, обучают своеобразной квинтэссенции достижений и знаний восточных врачебных практик.
Обновлено в 11:15
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон выиграл 12 этап чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:47
Единоборства
В Петергофе простились с боксёром Максимом Дадашевым
Обновлено в 05:55
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Агрессивная политика Вашингтона привела к замедлению глобальной экономики.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Бартомеу: «Барселона» намерена выиграть все трофеи в новом сезоне
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу огласил цели команды в предстоящем сезоне.
Обновлено в 11:04
Авто
Составлен топ-5 самых быстрых кроссоверов на рынке России
Обновлено в 07:20
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Футбол
Спартак — Динамо 0:0
В московском дерби четвертого тура между «Спартаком» и «Динамо» команды не сумели забить ни одного гола.
Обновлено вчера в 13:51