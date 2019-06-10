Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларовГазета.Ru 04:16

Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

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