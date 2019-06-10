Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларовРБК 03:21
По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Экономика
В России показали проекты арктических лайнеров с казино на борту
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты арктических лайнеров за 250-300 миллионов евро с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Экономика
Эскроу-счета станут драйвером спроса на новостройки, считают эксперты
Участники рынка уверены, что с обязательным введением эскроу-счетов покупатели будут избавлены от рисков стать обманутыми дольщиками, а это, наряду с ожидаемым снижением ипотечных ставок и повышением качества проектов, способно повысить спрос на новостройки.
Обновлено в 09:03
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Советске горит лакокрасочный завод
Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.
Обновлено в 04:23
Наука
Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь
Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Замглавы ОНК: прокуратура начала проверку по делу Голунова
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала о том, что располагает информацией о начатой службой собственной безопасности Министерства внутренних дел проверке по делу спецкора "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 09:20
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу предпочитает гостевой брак
Со своим новым мужем Брэдом Фэлчаком 47-летняя актриса живет раздельно, но оставаясь в браке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2018 года.
Обновлено в 09:15
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия
«Смотрящий» по Геленджику задержан сотрудниками ФСБ
Обновлено в 07:44
Политика
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Авто
«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане
В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18