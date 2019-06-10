Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларовРБК 03:21
По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
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Общество
МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг
В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным
Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Экономика
В России стали строить меньше жилья
В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.
Обновлено в 05:30
Политика
Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Шоу-бизнес
Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах
Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
В Японии изобрели устройство для управления настроением
Обновлено вчера в 11:25
Здоровье
Врач отказался оперировать больного раком ребенка из-за праздников
Хирурги красноярского центра охраны материнства отказались оперировать больного раком 6-летнего ребенка из-за приближения майских праздников, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 06:04
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами
Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель
Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Авто
Мини-версия внедорожника Toyota Land Cruiser рассмешила автолюбителей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с уменьшенной колесной базой дебютировал на автовыставке в Объединенных Арабских Эмиратах.
Обновлено в 03:51
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16