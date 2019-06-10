Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларовРБК 03:21

По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Общество МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным Константин Богомолов публично извинился перед Александром Цыпкиным и Оксаной Лаврентьевым за оскорбления, нанесенные на фестивале «Кинотавр».

Происшествия На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Экономика В России стали строить меньше жилья В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.

Политика Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Шоу-бизнес Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.

Шоу-бизнес Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.

Происшествия Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Здоровье Врач отказался оперировать больного раком ребенка из-за праздников Хирурги красноярского центра охраны материнства отказались оперировать больного раком 6-летнего ребенка из-за приближения майских праздников, сообщает газета "Известия".

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Происшествия В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Экономика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Энергетика Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.

Шоу-бизнес Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Происшествия Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Авто Мини-версия внедорожника Toyota Land Cruiser рассмешила автолюбителей Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с уменьшенной колесной базой дебютировал на автовыставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Авто Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.

Происшествия Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.

Общество В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).