Политика
Сотрудница бара плюнула в сына Дональда ТрампаМИР 24 вчера в 17:08
В Чикаго сотрудница одного из коктейль-баров плюнула в сына американского президента Эрика Трампа. Как сообщило издание Breibart, за выходку женщина была задержана Секретной службой страны. Эрик Трамп назвал поступок женщины «отвратительным» и заявил, что у нее «есть проблемы с эмоциями».
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело о крушении Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 01:29
Общество
Проект «Мой социальный центр» презентовали в столице
Презентация проекта прошла на III Форуме социальных инноваций.
Обновлено в 01:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Культура
Интернет-пользователи голосуют за лучшие фото конкурса имени Стенина
Пользователи сети могут стать "народным жюри" конкурса для молодых фотожурналистов им. Андрея Стенина – на сайте конкурса стартовало онлайн-голосование за лучшую по выбору Интернета работу.
Обновлено в 04:00
Политика
В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти
«Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Политика
Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Петербурге будущий педагог развращал 12-летнюю девочку в соцсетях
По данным АН «Оперативное прикрытие», в апреле в полицию Калининского района обратилась 31-летняя петербурженка, которая сообщила, что летом прошлого года неизвестный человек общался с ее 12-летней дочерью в соцсети «ВКонтакте», совершая «насильственные действия сексуального характера».
Обновлено в 02:40
Транспорт
Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке
Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
Обновлено в 04:15
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель
В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат
Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено 25 июня в 10:08
Транспорт
В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42