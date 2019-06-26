Политика

Сотрудница бара плюнула в сына Дональда ТрампаМИР 24 вчера в 17:08

В Чикаго сотрудница одного из коктейль-баров плюнула в сына американского президента Эрика Трампа. Как сообщило издание Breibart, за выходку женщина была задержана Секретной службой страны. Эрик Трамп назвал поступок женщины «отвратительным» и заявил, что у нее «есть проблемы с эмоциями».
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