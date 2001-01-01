Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собойАргументы и Факты - Уфа 01:31
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
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