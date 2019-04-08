Происшествия
Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсиюREGNUM 19:38
Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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