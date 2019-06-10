Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларовРБК 03:21
По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
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При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллиона рублей следователями следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России 6 июня участники преступной группы были задержаны с поличным.
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