Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларовРБК 03:21

При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллиона рублей следователями следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России 6 июня участники преступной группы были задержаны с поличным.

По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

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