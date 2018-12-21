Экономика
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифовРИА Новостивчера в 12:09
Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о росте тарифов с начала следующего года, который аналитики связывают с повышением НДС.
РИА Новостивчера в 12:09
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с чего всё началось
В сообщении Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг.Коммерсантъвчера в 07:20
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Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:36
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
Экономика
Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет
Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Суд зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 21 декабря, к производству пока не принят, следует из картотеки дел.
Обновлено в 04:20
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
Обновлено в 02:11
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено в 05:51
Экономика
Шувалов отчитался о безубыточном годе ВЭБ
ВЭБ заканчивает текущий год без убытка, прибыль госкорпорации составит 24 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика
Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.
Обновлено в 06:01
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Для Великого Новгорода разработают программу финансового оздоровления
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил задачу разработать программу финансового оздоровления в кратчайшие сроки, чтобы уже в феврале 2019 года её подписать.
Обновлено в 08:22
Экономика
Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Деятельность авиакомпании «Якутия» стабилизируют в течение полугода
В течение полугода деятельность авиакомпании «Якутия» будет стабилизирована.
Обновлено вчера в 20:18