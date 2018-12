Экономика Экономика

Совладельцами ООО НЛ (по 25%) значатся ООО «Эрфикс» и кипрские Matissen Hill Ltd, Waterose Investments Ltd и Side Pears Holdings Ltd. «Эрфикс» принадлежит гендиректору «Соллерс» Вадиму Швецову, через него он владеет 68,91% автоконцерна.