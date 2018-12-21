с чего всё началось

Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о росте тарифов с начала следующего года, который аналитики связывают с повышением НДС.

Экономика Экономика Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год в $511 млрд Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира в 2018 г. сократилось примерно на $511 млрд до $4,7 трлн, подсчитал Bloomberg.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Экономика Экономика Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Экономика Экономика Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Экономика Экономика Суд зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 21 декабря, к производству пока не принят, следует из картотеки дел.

Энергетика Энергетика Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Экономика Экономика Шувалов отчитался о безубыточном годе ВЭБ ВЭБ заканчивает текущий год без убытка, прибыль госкорпорации составит 24 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Экономика Экономика Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.