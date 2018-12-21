Экономика
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифовРИА Новостивчера в 12:09
Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о росте тарифов с начала следующего года, который аналитики связывают с повышением НДС.
РИА Новостивчера в 12:09
Оценить
1 056 человек отреагировали
с чего всё началось
В сообщении Tele2 сказано, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому иногда компания «вынуждена» пересматривать стоимость услуг.Коммерсантъвчера в 07:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Экономика
Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год в $511 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира в 2018 г. сократилось примерно на $511 млрд до $4,7 трлн, подсчитал Bloomberg.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа
Без компенсации со стороны правительства у "Нафтогаза" проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.
Обновлено в 04:39
Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов
Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено 20 декабря в 16:05
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании
Обновлено в 02:11
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Обновлено в 11:28
Энергетика
Пашинян выразил надежду на успешные переговоры с РФ о цене на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на успешные переговоры Еревана и Москвы о цене на российский газ.
Обновлено в 06:01
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Суд зарегистрировал иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Иск поступил в арбитраж 21 декабря, к производству пока не принят, следует из картотеки дел.
Обновлено в 04:20
Экономика
Деятельность авиакомпании «Якутия» стабилизируют в течение полугода
В течение полугода деятельность авиакомпании «Якутия» будет стабилизирована.
Обновлено вчера в 20:18